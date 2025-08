Cerignola, il ritiro si chiude con un poker al Savoia

(Di Antonio Specchio) Il Cerignola torna a calcare il prato del “Monterisi” e chiude in bellezza il ritiro precampionato, imponendosi 4-1 sul Savoia (Serie D) nell’allenamento congiunto disputato oggi.

La partita si apre subito con una perla: al 2’ Emmausso sblocca il risultato con una splendida rovesciata. Al 32’ gli ospiti trovano il pari con Favetta, ma i gialloblù rimettono la freccia poco dopo: al 38’ Cuppone trasforma un rigore, seguito al 48’ dal bis personale di Emmausso, ancora dagli undici metri. Al 55’ D’Orazio chiude i conti con un gran destro dalla distanza.

Assente Tascone, ormai vicino a salutare il gruppo: il centrocampista è ad un passo dalla Salernitana, operazione da circa 100mila euro.

Il debutto ufficiale è in programma domenica 10 agosto, sempre al “Monterisi”, nel turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Avellino: una data storica per il club, che per la prima volta parteciperà alla Coppa Nazionale dei “grandi”.

Formazioni

Primo tempo (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Russo, Coccia, Bianchini, Cretella, D’Orazio; Emmausso, Cuppone. All. Maiuri.

Secondo tempo (3-5-2): Rizzuto (Fares); Parlato, Cocorocchio, Martinelli (60’ Ingrosso); Spaltro, Coccia (60’ Giuliodori), Moreso, Sainz-Maza, D’Orazio (60’ Ballabile); Emmausso (60’ Sabbatani), Faggioli.

