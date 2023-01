CERIGNOLA – Contenimento, gol, supremazia e beffa. Quattro parole possono descrivere i novanta minuti giocati dal Cerignola contro il Giugliano. Tanta noia fino alla metà della ripresa, poi le scintille: il vantaggio meritato, le tante occasioni sprecate e la beffa all’ultimo respiro. Mister Michele Pazienza non nasconde il proprio rammarico. Nonostante la pausa natalizia, però, il percorso di crescita non sembra essersi arrestato: il Giugliano non è un avversario che concede calcio champagne, la prestazione ha comunque evidenziato il carattere di una squadra sempre sul pezzo. Adesso il derby contro la Fidelis Andria, guai a sottovalutare l’impegno: in partite del genere non c’è classifica che tenga.

