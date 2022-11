Condividi su...

Linkedin email

CERIGNOLA – Come anticipato poco fa, tramite un comunicato ufficiale, il presidente Nicola Grieco ha manifestato la propria delusione in merito all’affluenza allo stadio, non escludendo addirittura di abbandonare la società. Questo il comunicato: “278 biglietti non giustificano una serie C e l’attuale posizione in classifica”. Duro sfogo del presidente Nicola Grieco dopo la scarsa presenza di pubblico in occasione del match odierno tra Audace Cerignola-Viterbese. “Ci ho pensato più volte prima di diramare questo comunicato ma è il mio cuore a parlare. Non si può fare calcio così. Quale futuro con questi numeri? A voi la risposta. Sono deluso e non escludo decisioni forti”.

Foto di Audace Cerignola.