Condividi su...

Linkedin email

Continua l’intensa e pressante azione di controllo del territorio da parte della Compagnia dei Carabinieri di Cerignola per contrastare il riciclaggio e la ricettazione dei veicoli rubati. Nei primi 20 giorni del mese di novembre sono state recuperate ben 30 auto, di cui alcune già in fase di “cannibalizzazione”. Tredici le persone arrestate in poco più di 15 giorni.