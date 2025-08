Cerignola, frode alimentare con olio adulterato: sequestro da 6 milioni

CERIGNOLA – Per decenni avrebbe operato nel settore della frode alimentare sofisticando e commercializzando, su larga scala, olio d’oliva. Per questo la Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Cerignola che in passato è stato coinvolto in numerose inchieste giudiziarie che hanno delineato i presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione.

La confisca conferma la solidità del quadro investigativo attraverso il quale gli inquirenti avrebbero accertato l’ampia sproporzione tra la capacità reddituale dell’imprenditore e del proprio nucleo familiare e i capitali effettivamente accumulati, individuando i beni appresi. La misura riguarda due società a responsabilità limitata operanti nel settore agricolo, una srl del settore dell’imbottigliamento dell’olio di semi e dell’olio d’oliva, una ditta individuale ed un’altra società del settore immobiliare, autoveicoli, macchine operatrici speciali, 20 terreni, 20 fabbricati, quote sociali e diversi rapporti finanziari.

