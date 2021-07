Cerignola, extracomunitario annegato in vascone da campagna

Il corpo di un extracomunitario è stato ritrovato senza vita, annegato in un vascone da campagna (utilizzato per il recupero di acqua piovana). La scoperta è stata fatta in località Borgo Tre Titoli sulla Cerignola-Candela: si tratta di un 29enne originario del Togo che viveva in uno dei casolari abbandonati della zona. L’ipotesi più probabile è che l’uomo fosse in cerca di fresco e sia scivolato nella vasca. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cerignola che indagano sull’accaduto.

