Cerignola e Latina, ipotesi di scambio tra Gagliano e Petermann

Cerignola e Latina stanno discutendo un possibile scambio di mercato che coinvolgerebbe Gagliano e Petermann. L’operazione che porterebbe l’attaccante classe 2000 verso il club nerazzurro appare al momento in uno stato più avanzato, mentre per il trasferimento del centrocampista in gialloblù restano ancora alcuni dettagli da definire. Le parti sono al lavoro per cercare l’intesa definitiva.

