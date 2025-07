Cerignola, è fatta per Cocorocchio

Come annunciato nei giorni scorsi da Antenna Sud, il Cerignola ha chiuso per l’arrivo di Martin Cocorocchio, capitano del Cassino in Serie D. Dopo 176 presenze e 4 gol con la maglia dei laziali, il 23enne è pronto per questa nuova avventura in Serie C.

Ha giocato per 7 anni nel Cassino, facendo anche tutta la trafila nelle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Cocorocchio era finito nel mirino di diversi club di Serie C.

