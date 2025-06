Cerignola e Di Toro ancora insieme: rinnovo e programmazione del futuro

Questa volta non c’è la crisi del settimo anno, il matrimonio tra il Cerignola ed Elio Di Toro prosegue spedito, senza inversioni di rotta. Si va avanti almeno fino al 2027.

Accordo totale raggiunto nella mattinata di martedì 10 giugno, dopo giornate di interlocuzioni culminate con l’intesa sulla durata del contratto, prolungato di un anno, e sulla linea di programmazione del club, intenzionato a proseguire sulla falsariga delle ultime tre stagioni: voglia di migliorarsi dal punto di vista organizzativo, l’ambizione di mettere i bastoni tra le ruote alle grandi blasonate del campionato, ma mai con spese folli, l’occhio al bilancio deve restare vigile, priorità alla valorizzazione di calciatori, vecchi e nuovi, e consapevolezza di dover valutare le varie offerte dei propri pezzi pregiati, pur senza svendere nessuno. Il tutto con l’obiettivo di non disperdere quanto di buono fatto, specialmente nell’ultima stagione.

Il modus operandi resta lo stesso, così come il direttore sportivo: sarà il settimo anno con Di Toro in sella, nonostante qualche riflessione avvenuta nei giorni successivi all’eliminazione playoff. Al netto del contratto in scadenza tra un anno, adesso prolungato, il ds cercava garanzie sulla progettualità societaria, dando comunque priorità al Cerignola prima di approfondire ogni discorso con altri club: tramontata prima del nascere, infatti, la pista che lo avrebbe portato al Benevento, affidatosi ancora al duo Carli-Auteri.

“In queste settimane non ho mai smesso di confrontarmi col presidente Grieco – ha dichiarato Di Toro subito dopo l’incontro decisivo per il rinnovo – non vi nascondo l’amarezza per qualche indiscrezione infondata”, ha poi aggiunto l’uomo mercato ofantino in merito alle voci circolate nelle ultime ore.

I prossimi colloqui interni ripartiranno dalla valutazione sul futuro del tecnico Giuseppe Raffaele, legato al Cerignola da un altro anno di contratto: saranno giorni di riflessioni in attesa dell’incontro decisivo tra le parti.

