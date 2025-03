Cerignola, è -2 dall’Avellino: l’ex D’Ausilio infiamma il duello

Da adesso al Cerignola toccherà rincorrere, cinque giornate per riconquistare la vetta, persa dopo sette turni in seguito al successo di misura dell’Avellino sul Potenza. Irpini adesso a +2, in testa per la prima volta in stagione dopo una rincorsa partita a fine settembre. Il gol di Russo può essere un nuovo turning point del serrato duello alla promozione in Serie B, un duello infiammato dalle polemiche già da diverse settimane, tra scarichi di pressione, da una parte e dall’altra, ed episodi arbitrali che hanno fatto discutere, per ultimo il presunto rigore non concesso al Potenza, con tanto di reclamazioni dei lucani, per questo contatto del già ammonito Enrici su Schimmenti al 43′ del primo tempo, sullo 0-0.

Polemiche e provocazioni, come quella dell’ex D’Ausilio, assistman contro il Potenza, arrivato in biancoverde a gennaio del 2024 dopo un anno e mezzo in gialloblù: “Ora sarà il Cerignola a dover gufare, forse a qualcuno sarà anche venuto un infarto dopo la nostra vittoria sul Potenza“.

Parole pungenti a scatenare la forte reazione social dei tifosi ofantini, che al “Monterisi” lo avevano già accolto tra i fischi in occasione dello scontro diretto terminato in parità a metà gennaio. Un bella storia, che aveva visto D’Ausilio protagonista dopo l’arrivo in punta di piedi dalla retrocessa Giana Erminio, poi rovinata da un trasferimento quasi forzato e non gradito in sponda pugliese.

Cerignola in campo adesso per preparare il delicato derby di domenica 30 marzo alle 15 contro il Monopoli, terza e diretta inseguitrice a -5, la prima delle ultime.0 cinque tappe in cui servirà vincere innanzitutto per blindare la piazza d’onore, riconquistando la vetta soltanto per qualche ora, in attesa che l’Avellino scenda in campo per l’altro derby di giornata, in serale, contro il Benevento.

