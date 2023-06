Cerignola: Due 13enni si picchiano, amici filmano e incitano

Due ragazze di circa 13 anni sono state immortalate in un video girato da loro coetanei mentre si insultavano reciprocamente e si picchiavano con calci e pugni in un parco a Cerignola, nella provincia di Foggia.

Intorno a loro c’erano altri ragazzi che stavano filmando la rissa e alcuni di loro le incitavano a continuare. Le due ragazze hanno continuato a combattersi finché un’altra giovane è intervenuta e è riuscita a fermarle. Il video si è diffuso rapidamente in rete, passando attraverso le chat di WhatsApp.

L’assessore alla Sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella, ha commentato l’incidente amaramente con un post su Facebook: “Una lite deplorevole tra due ragazze vicino al parco Baden Powell a Cerignola. Ciò che rende ancora più triste questo evento – sottolinea – è il fatto che molti ragazzi presenti hanno incoraggiato la violenza, filmando tutto con i loro telefoni cellulari e diffondendo il video su WhatsApp. Questo episodio di violenza senza precedenti mette in evidenza un preoccupante decadimento culturale che richiede la nostra attenzione”. L’assessora elenca una serie di iniziative adottate per “garantire un ambiente più sicuro per tutti”, ma sottolinea l’importanza che anche “le famiglie assumano un ruolo attivo nel controllo e nella responsabilizzazione dei propri figli”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp