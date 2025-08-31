Cerignola, Di Toro: “Tascone? Attendiamo la Salernitana. Attivi in entrata ed in uscita”

Beccato a Milano dal nostro Fabrizio Caianiello, il direttore sportivo dell’Audace Cerignola, Elio Di Toro, ha parlato così a poche ore dalla fine del calciomercato estivo: “Faremo qualcosa completando qualche ruolo ma serviranno delle uscite per crearne i presupposti. Ci sono ancora le gare in corso perciò servirà aspettare ancora qualche ora. Todisco viene per sostituire Coccia che ci ha dato tanto, ha avuto questa proposta da una piazza importante come Barletta e gli abbiamo dato la possibilità di ricevere anche una bella gratificazione contrattuale, se l’è meritato“.

Tiene ancora banco la situazione legata a Mattia Tascone. Il centrocampista è promesso sposo alla Salernitana da oltre un mese, seppur l’affare non si sblocchi ancora a causa dei problemi in uscita del club campano: “Tascone è una telenovela che sembra non finire più, la Salernitana gioca stasera perciò aspetteremo. Ci hanno sempre dato dei feedback positivi su questa trattativa ma ormai siamo alla fine e non so cosa possa accadere”.

