Cerignola, Di Toro e resta e rinnova fino al 2027: è ufficiale

Elio Di Toro resta il direttore sportivo del Cerignola per il settimo anno consecutivo e prolunga ufficialmente il proprio contratto fino a giugno del 2027, è quanto deciso nell’incontro terminato circa mezz’ora fa tra il ds ed il presidente gialloblù Nicola Grieco.

Nel confronto odierno è stata raggiunta l’intesa totale dopo le remore avute dallo stesso Di Toro, corteggiato nelle ultime settimane da diversi club di Serie C: le parti hanno deciso quella che sarà la linea societaria per le prossime due stagioni, basata sulla volontà di continuare a crescere tra i professionisti mantenendo lo stesso modus operandi avuto dall’approdo in terza serie di tre anni fa.

Queste le parole del ds ofantino subito dopo l’incontro decisivo con il presidente Nicola Grieco: “Col presidente, in queste settimane, non ho mai smesso di dialogare e di confrontarmi sul futuro. Non vi nascondo l’amarezza per qualche indiscrezione infondata ma che viene superata dalla volontà comune di proseguire insieme il cammino. Sono contento di restare perché, in questi anni, ho amato e voglio continuare ad amare Cerignola e l’Audace Cerignola”.

Tutta la soddisfazione di Nicola Grieco: “Con Di Toro, in questi anni, abbiamo lavorato bene e conseguito lusinghieri risultati: dalla promozione in serie C alla disputa, da tre anni a questa parte, dei play-off. Tornato dall’estero ho voluto subito prodigarmi alla prossima stagione che ci ha visti tra le prime società d’Italia ad iscriversi al campionato di serie C 2025/26. Con il ds Di Toro vogliamo continuare a consolidare il progetto e a costruire l’Audace che verrà. Con la serietà, l’impegno e l’ambizione di sempre”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author