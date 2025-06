Cerignola, Di Toro dà priorità ai gialloblù: dialoghi in corso con la proprietà

Elio Di Toro è una delle figure del calcio pugliese più chiacchierate delle ultime ore, il futuro dell’attuale direttore sportivo del Cerignola resta tutto da scrivere.

Nelle ultime ore filtrerebbero sensazioni positive sulla sua permanenza in gialloblù: Di Toro dà priorità al club ofantino, ore di confronti e dialoghi col presidente Nicola Grieco, rientrato in Italia dopo un viaggio all’estero, alla ricerca di un’intesa totale che riguarderebbe visioni future, programmazione e situazioni organizzative ed interne, oltre ad un contratto in essere soltanto fino al 2026. Qualora questa intesa non sarà raggiunta le parti potrebbero separarsi dopo ben sei anni: diverse le società alla finestra, tra cui il Benevento nonostante le fresche conferme del direttore tecnico Marcello Carli e di mister Gaetano Auteri.

Situazione in divenire, l’impressione è che la situazione possa sbloccarsi entro questa settimana. Dal futuro del ds Di Toro, a Cerignola o meno, dipenderà poi quello del tecnico Giuseppe Raffaele, anche lui in scadenza tra un anno, e di alcuni elementi della rosa gialloblù.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author