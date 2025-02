Cerignola, Dezi non firmerà: su di lui c’è l’Arezzo

Jacopo Dezi non sarà un centrocampista del Cerignola, il club ofantino ha deciso di non procedere al tesseramento del classe ’92 che, da svincolato, si era allenato con i gialloblù negli ultimi giorni. La valutazione giungerebbe sulla base di non voler intaccare gli equilibri di spogliatoio creati con gli innesti del mercato di gennaio, conclusosi ormai due settimane fa. Su Dezi resterebbe concreto l’interesse dell’Arezzo, attualmente settimo nel Girone B di Serie C.

