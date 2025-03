Cerignola, derby vinto al fotofinish. Raffaele: “Successo pesantissimo”

Punto a punto, vittoria a vittoria. Il duello tra Cerignola e Avellino passava dai derby della 34^giornata, quello pugliese risolto da una giocata di Cuppone all’88’, quando tutto faceva presagire ad un pareggio che poteva rappresentare un atto di resa. Vittoria al fotofinish, con gol dell’uomo più atteso a sei mesi dall’infortunio, in uno dei pomeriggi più complicati della stagione, dopo due settimane di sosta, con un centrocampo in difficoltà per le varie assenze, contro un Monopoli capace di creare le situazioni più pericolose del match. Mister Raffaele si tiene stretto tre punti vitali per la rincorsa alla vetta. L’approfondimento e le sue parole nel servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author