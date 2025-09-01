Cerignola, definita la cessione di Tascone alla Salernitana

L’Audace Cerignola ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per la cessione di Mattia Tascone al club campano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo scambio dei documenti è già avvenuto e l’ufficialità dell’operazione è attesa a breve.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author