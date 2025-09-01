Cerignola, definita la cessione di Tascone alla Salernitana

L’Audace Cerignola ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per la cessione di Mattia Tascone al club campano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo scambio dei documenti è già avvenuto e l’ufficialità dell’operazione è attesa a breve. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Anthony Carrano See author's posts Continue Reading Previous Foggia, arriva Daniel Fossati in prestito dal Genoa potrebbe interessarti anche Foggia, arriva Daniel Fossati in prestito dal Genoa 1 Settembre 2025 Anthony Carrano Bari, ufficiale: arriva Riccardo Burgio dal Potenza 1 Settembre 2025 Anthony Carrano Le pagelle di Bari-Monza: Moncini gol da bomber vero, Dorval sufficiente ma non ancora al top 1 Settembre 2025 Flavio Insalata Bari, ufficiale Darboe: contratto fino a giugno 2028 1 Settembre 2025 Leonardo Custodero Bari, ufficializzato Meroni in difesa 1 Settembre 2025 Leonardo Custodero Calciomercato: le trattative in tempo reale 1 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello
