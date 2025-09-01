1 Settembre 2025

Cerignola, definita la cessione di Tascone alla Salernitana

Anthony Carrano 1 Settembre 2025
centered image

L’Audace Cerignola ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per la cessione di Mattia Tascone al club campano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo scambio dei documenti è già avvenuto e l’ufficialità dell’operazione è attesa a breve.

centered image

