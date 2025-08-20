20 Agosto 2025

Cerignola, dal Panathinaikos arriva l’attaccante Dabizas

Lorenzo Ruggieri 20 Agosto 2025
Athanasios Dabizas è ormai un nuovo giocatore dell’Audace Cerignola. Come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, l’attaccante greco, proveniente dal Panathinaikos, ha già svolto il primo allenamento agli ordini del tecnico Maiuri. L’ufficialità dovrebbe giungere a breve. Il club ofantino, intanto, starebbe valutando se tenerlo per il prossimo campionato di Serie C o cederlo in prestito per consentirgli di accumulare esperienza in Italia. Nella scorsa stagione, Dabizas ha totalizzato 17 reti con l’Under 19 del Panathinaikos.

