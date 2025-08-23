Cerignola, dal Cagliari arriva il giovane portiere Iliev

Il Cerignola accoglie Velizar-Iliya Iliev, portiere bulgaro classe 2005 di proprietà del Cagliari. Trattativa ormai in definizione per l’estremo difensore ventenne, alto 194 cm e reduce da 33 presenze con la Primavera rossoblù nella passata stagione e fresco di rinnovo fino al 2028.

Iliev arriverà in prestito, completando il pacchetto portieri del Cerignola, già composto da Greco, Rizzuto e Fares: possibile, a questo punto, che uno dei tre lasci il Tavoliere entro la fine di questa sessione di calciomercato.

