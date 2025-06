Cerignola, Cuppone tra rimpianti e ambizione: “Sogno la Serie B”

A lui e Salvemini erano state affidate le chiavi dell’attacco del Cerignola, poi l’infortunio del 15 settembre a cambiare le carte in tavola. Cuppone può considerarsi comunque un protagonista della stagione gialloblù: 6 gol in 13 partite nonostante sei mesi ai box. Numeri che danno la dimensione della sua caratura, ma che aumentano il rammarico di aver visto soltanto a sprazzi di cosa sarebbe stato capace in coppia con Salvemini. Il futuro è tutto da scrivere ma tra i due c’è feeling, in campo e non solo.

Arrivato a Cerignola col sogno di vincere il campionato, Cuppone non ha nascosto la sua amarezza per l’epilogo stagionale. La Serie B resta l’obiettivo dell’attaccante, legato all’Audace da altri due anni di contratto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author