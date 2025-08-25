Cerignola, Cuppone soddisfatto: “Mi godo questo momento”

Dopo il pareggio per 2-2 tra Cerignola e Picerno, l’attaccante cerignolano Luigi Cuppone, autore di una doppietta, ha commentato la prestazione della sua squadra.

«C’è stato dispiacere perché volevamo portare a casa i tre punti – ha spiegato Cuppone – però siamo contenti di essere riusciti a riprendere una partita che nel finale non era facile».

Il bomber ha poi analizzato i momenti chiave della gara: «Nei primi minuti abbiamo avuto due o tre palle-gol nitide, dove potevamo andare in vantaggio, e sarebbe stata una partita completamente diversa. Poi c’è stato il gol subito, che ci ha un po’ penalizzati, ma siamo stati bravi a riprendere due volte la partita, cosa che una squadra con meno carattere non avrebbe saputo fare».

Infine, Cuppone ha parlato della sua soddisfazione personale: «Me lo auguravo e ho lavorato tanto per riuscirci. Sono contento e mi godo questo momento».

