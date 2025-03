Cerignola, Cuppone e quel gol tanto atteso: “Sognavo questo momento”

Il gol della provvidenza, nel momento in cui tutto sembrava dirigersi verso un pari tutt’altro che gradito. Come nelle favole dal lieto fine, 196 giorni dopo, riecco Gigi Cuppone, da sei mesi l’uomo più atteso sul Tavoliere, per la prima volta in campo per un tempo intero dopo il doloroso infortunio al crociato e subito decisivo con una giocata di vitale importanza per il suo Cerignola.

La firma sul derby, l’emozione di un ritorno che più bello non poteva essere: nel servizio le parole di Cuppone e l’approfondimento sul momento dell’attaccante gialloblù.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author