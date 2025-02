Cerignola, col Sorrento la vittoria della maturità

Sei vittorie consecutive, altrettante in trasferta alla luce di quattordici risultati utili consecutivi, sono i numeri che consacrano il Cerignola capolista del Girone C di Serie C, reduce da un successo, al “Viviani” contro il Sorrento, dal peso specifico abbondantemente superiore ai semplici tre punti. Una gara cominciata con la tegola Paolucci, uscito per problemi al ginocchio, divenuta poi sporca, nervosa, intensa e portata a casa con sacrificio, sofferenza e grande maturità. Audace pronta ad altre dieci battaglie per continuare ad alimentare il sogno Serie B, traguardo ad inizio stagione fissato da altre squadre, oggi indietro in classifica.

La possibile esclusione della Turris assottiglierebbe da cinque a tre i punti di vantaggio sull’Avellino secondo, situazione che mister Raffaele definisce inammissibile, le sue parole nel servizio.

