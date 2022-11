Condividi su...

CERIGNOLA – Ha del clamoroso ciò che in queste ore sta avvenendo all’interno dell’Audace Cerignola. Il presidente Nicola Grieco è profondamente deluso dalle poche presenze allo stadio in occasione della gara contro la Viterbese. Questo il suo sfogo a dilettantifoggia.it: “Lascio tutto, ormai ho quasi deciso. Poche persone allo stadio, una squadra di serie C al quarto posto che interessa a pochi, una città che non cambia mentalità. Solo 120 paganti e 500 abbonati, se una squadra quarta in classifica in Serie C fa così poche presenze significa che non interessa. A questo punto devo dedurre che il non interessa a nessuno. Dobbiamo cominciare ad assumerci le nostre responsabilità. Potrei farmi da parte, anche domani stesso”. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è in arrivo un pesante comunicato ufficiale da parte della società ofantina: nonostante il successo contro la Viterbese, la situazione in casa Audace Cerignola è più bollente che mai.