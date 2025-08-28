Cerignola, c’è anche la Sarnese su Giuseppe Coccia

La Sarnese vuol provare a vincere il prossimo campionato di Serie D e i movimenti di mercato di questa estate lo confermano. Nelle ultime ore, come anticipato in ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud il club campano ha presentato una proposta per Giuseppe Coccia del Cerignola che era finito anche nel mirino del Barletta (che nel frattempo ha provato anche un nuovo affondo per Mirko Carretta). Ultime ore di calciomercato caldissime.

