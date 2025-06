Cerignola, c’è anche il Campobasso su Leonetti

C’è anche il Campobasso su Vito Leonetti del Cerignola. L’attaccante è finito nel mirino di diversi club di Serie C dopo l’ottima stagione con l’Altamura, dove era in prestito. Tuttavia non è escluso che il Cerignola possa decidere di tenerlo. La prossima settimana sarà decisiva.

