Cerignola, Capomaggio conteso tra Catania e Salernitana: la situazione

Galo Capomaggio, come al solito, è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato estivo pugliese e non solo. Il centrocampista del Cerignola è attualmente conteso da due grandi della prossima Serie C, Salernitana e Catania.

L’interesse dei due club è concreto, il Catania avrebbe formalizzato una prima offerta che il Cerignola non avrebbe ritenuto congrua. Nella giornata di oggi il club etneo incontrerà l’entourage del centrocampista argentino per cercare, intanto, un accordo personale col calciatore.

La Salernitana, dal suo canto, avrebbe intenzione di presentare nelle prossime ore un’offerta molto vicina alle richieste della società pugliese, e di conseguenza più alta rispetto a quella del Catania. Offerta che potrebbe, dunque, avvicinare Cerignola e Salernitana ad un primo accordo, bisognerà capire se il club siciliano rilancerà, non prima però di aver incontrato gli agenti di Capomaggio, ora più che mai al centro di una contesa di mercato.

