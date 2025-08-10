Cerignola, Barone (M5S) chiede la bonifica della discarica San Martino

La pentastellata ha incontrato Serena Triggiani, assessora regionale: “Una bomba ecologica che va disinnescata”

A Cerignola si è svolto un incontro tra Rosa Barone (M5S), consigliera regionale, Vincenzo Sforza, assessore comunale all’ambiente, il consigliere comunale Michele Romano e Serena Triggiani, assessora regionale all’ambiente, per discutere delle risorse destinate alla bonifica di discariche abbandonate in Puglia.

Lo scorso 30 luglio la Giunta regionale ha approvato un finanziamento di circa 85 milioni di euro per la chiusura definitiva di 13 siti dismessi. Tra gli interventi finanziati figura la bonifica della discarica ex S.I.A bacino Fg/4 in contrada Forcone Cafiero, con opere di completamento per i primi quattro lotti e un ulteriore finanziamento per il quinto lotto.

Nel corso dell’incontro, Barone e gli amministratori comunali hanno chiesto di includere tra le priorità anche la discarica di San Martino, chiusa da 35 anni, definita una “bomba ecologica” per i rischi ambientali e sanitari che comporta.

L’assessora Triggiani ha espresso la disponibilità degli uffici regionali a valutare la richiesta, verificando i presupposti per un eventuale intervento. “È stato un momento di confronto importante, cui seguiranno altre riunioni per arrivare finalmente alla bonifica”, ha dichiarato Barone sottolineando che la collaborazione tra istituzioni è essenziale per raggiungere l’obiettivo.

