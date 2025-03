Cerignola, avvocato aggredito brutalmente da un ex cliente

Violenta aggressione a Cerignola, dove l’avvocato Michele Pierno è stato brutalmente picchiato da un ex cliente nei pressi del suo studio legale. “Mi ha dato una sportellata con l’auto non appena sono sceso dalla mia. Avevo ancora lo zaino, il faldone delle cause e la toga con me. Sono caduto sull’asfalto e mi ha colpito con una serie impressionante di calci e pugni, soprattutto al volto. Non sono riuscito a reagire. Una volta in piedi, mi ha sferrato un colpo violento sulla fronte e poi è fuggito quando i colleghi dello studio, allertati dalle mie urla, sono scesi in strada”, ha raccontato il legale.

Ricovero e intervento chirurgico

A seguito dell’aggressione, Pierno è ricoverato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, con una prognosi di 45 giorni. Il legale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per una frattura scomposta allo zigomo.

Il movente e la fuga dell’aggressore

Secondo quanto ricostruito, l’ex cliente aveva deciso di affidarsi a un altro avvocato e pretendeva che Pierno consegnasse immediatamente tutta la documentazione delle cause seguite fino a quel momento. “Gli avevo spiegato telefonicamente che ero ancora a Foggia e che avrei trasmesso gli atti il giorno seguente – spiega l’avvocato –, ma ha iniziato a inveire contro di me. Una volta rientrato a Cerignola, mi ha atteso e mi ha aggredito non appena sceso dall’auto”.

L’aggressore è stato individuato dai carabinieri e la sua posizione è ora al vaglio della magistratura. “L’autorità giudiziaria sta facendo il suo corso e spero che venga assicurato alla giustizia”, conclude Pierno, che nel frattempo ha ricevuto la solidarietà dei colleghi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts