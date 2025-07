Cerignola, arriva il giovane difendensore Cellai

La 𝐒.𝐒. 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 𝐒.𝐫.𝐥. comunica l’ingaggio del difensore 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐚𝐢, classe 2004.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Cellai ha indossato le maglie di Virtus Verona in serie C e Aquila Montevarchi in Serie D. Nella stagione successiva ha giocato in Serie D con il Follonica Gavorrano, prima di approdare al San Donato Tavarnelle.

