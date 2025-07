Cerignola: Anatriello, Cuccurullo e Mignanelli nel mirino

Il mercato del Cerignola potrebbe presto scaldarsi anche in entrata, sono almeno tre le piste tenute in piedi nelle ultime ore dal direttore sportivo Elio Di Toro.

In attacco uno dei nomi un voga è quello di Gennaro Anatriello, classe 2004 di proprietà del Bologna e reduce da 9 gol in 34 gare disputate tra Messina e Trapani nella passata stagione. L’attaccante, tra gli under più forti dello scorso Girone C di Serie C, è attenzionato da diversi club, le parti sono in contatto per quella che al momento resta una trattativa complicata. Il Cerignola cerca il sostituto di Francesco Salvemini ed il nome di Anatriello sarebbe particolarmente gradito, anche perché in linea con la nuova politica di ringiovanimento del club.

A centrocampo si tenta l’affondo per Marco Cuccurullo, svincolato e reduce da tre stagioni con la maglia del Sorrento. Il classe 2000 scuola Benevento è uno dei pupilli del tecnico Vincenzo Maiuri, i gialloblù ci provano ormai da diversi giorni, nelle prossime ore si cercherà l’intesa definitiva.

Per le corsie il nome nuovo è quello di Daniele Mignanelli, esterno svincolato dopo l’esperienza alla SPAL e capitano della Juve Stabia vincitrice del Girone C 2023/2024. Trattativa in corso con l’entourage del 32enne, individuato come profilo esperto su cui poter fondare la ripartenza nonostante la volontà di abbassare l’età media della rosa.

Si attende soltanto l’ufficialità per Martin Cocorocchio, difensore classe 2001 proveniente dal Cassino. Interlocuzioni in corso per i rinnovi di Lorenzo Paolucci, Giuseppe Coccia e Lorenzo Gonnelli.

