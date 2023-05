Cerignola, allo “Zaccheria” con coraggio e determinazione

CERIGNOLA – Il 4-1 dell’andata non è garanzia di qualificazione per il Cerignola, pronto ad affrontare il Foggia nella bolgia dello “Zaccheria”. Per evitare la rimonta rossonera serviranno, soprattutto, coraggio e determinazione. Nel servizio anche le parole del tecnico Michele Pazienza.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp