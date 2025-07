Cerignola, al via la preseason: le parole di Maiuri e Di Toro e le immagini del primo allenamento

È il primo giorno di scuola per il Cerignola, ufficialmente al via la stagione 2025/2026. I gialloblù si sono radunati al “Monterisi” per il primo allenamento agli ordini di Vincenzo Maiuri: vecchi e nuovi volti, tra cui l’attaccante Antonio Sabbatani, il difensore Martin Cocorocchio, il terzino Riccardo Spaltro, il portiere Alfonso Rizzuto e coloro che sono rientrati dai vari prestiti. Assenti Galo Capomaggio, ormai alla Salernitana, e l’infortunato Lorenzo Paolucci, presente ma senza allenarsi Lorenzo Gonnelli, difensore che presto potrebbe salutare Cerignola.

Il gruppo-squadra raggiungerà il ritiro di San Giovanni Rotondo nella giornata di giovedì 17 luglio.

Sarà una stagione di cambiamenti, con obiettivi radicalmente diversi dal recente passato: la cavalcata terminata a fine maggio è già un lontano ricordo.

L'intervista al tecnico del Cerignola, Vincenzo Maiuri.



L'intervista al direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro.



Il nuovo Cerignola prende forma: il servizio di resoconto del primo giorno di allenamenti.



