Cerignola, a sinistra non solo Panico. Si tratta per Tentardini

CERIGNOLA – Il Cerignola lavora per la fascia sinistra. Oltre a Ciro Panico del Cosenza, profilo seguito negli ultimi giorni, si starebbe lavorando anche per Alberto Tentardini, terzino sinistro classe 1996 del Catanzaro. In quel ruolo i gialloblù starebbero cercando, infatti, un mancino che farebbe il titolare nella difesa a quattro pensata da Ivan Tisci: l’arrivo di uno, molto probabilmente, andrebbe ad escludere l’altro. Il Catanzaro, dalla sua, avrebbe dato l’ok al trasferimento. Sono ore calde, presto Elio Di Toro potrebbe regalare al suo tecnico un importante rinforzo sulla corsia di sinistra.

