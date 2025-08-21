Cerignola, a centrocampo arriva Vitale dalla Cavese: trattativa ai dettagli

Il Cerignola è pronto ad accogliere il suo nuovo centrocampista, è infatti ai dettagli la trattativa per Gaetano Vitale. Il centrocampista classe 2001 arriverà dalla Cavese.

I contatti tra le parti andavano avanti ormai da mesi, Vitale è un pupillo di Maiuri che lo ha allenato nelle ultime stagioni sia al Sorrento che alla Cavese, motivo per cui la squadra mercato gialloblù guidata dal ds Di Toro lo ha scelto come uno dei nuovi punti di riferimento del centrocampo ofantino, già rimpolpato dagli arrivi di Cretella e Ruggiero.

Parti a lavoro per limare gli ultimi dettagli e far sì che il centrocampista possa essere a disposizione già per la prima giornata di campionato (il Cerignola affronterà in casa il Picerno lunedì 25 agosto). Firme attese nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author