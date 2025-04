Cerignola: 24 aprile, la data incisa nel destino

Ci sono date, scelte forse dal destino, per segnare la storia. Il 24 aprile è inciso in quella del Cerignola, una sliding door che ha cambiato il corso degli eventi.

Dalla Serie D sfumata a tempo scaduto, causa della mancata iscrizione al successivo campionato di Eccellenza, al primo storico approdo tra i professionisti, nove anni esatti per passare dall’inferno al paradiso. Riavvolgiamo il nastro.

24 aprile 2013, mille cerignolani seguono l’Audace a Rieti per la finale di Coppa Italia Dilettanti contro la Fermana: in palio quella Serie D che mancava da tredici anni. Mangiola spezza il sogno al 94’, l’1-0 dei marchigiani è soltanto l’inizio della fine. Il Cerignola non reagisce alla delusione, perdendo anche i playoff per poi non iscriversi al campionato di Eccellenza 2013/2014, causa persistenti difficoltà societarie. Il sodalizio resta attivo soltanto a livello giovanile prima di essere rilevato dalla Famiglia Grieco, colei che cambierà la storia del calcio ofantino. Si riparte dalla Prima Categoria con una promessa: “Porterò la mia città in Serie C”, disse il presidente Nicola Grieco agli albori della stagione 2014/2015.

24 aprile 2022, ecco che la promessa viene mantenuta. 1-0 al Bitonto, stesso risultato di nove anni prima, ma al contrario: il gol di Tascone vale la promozione in Serie C dopo 85 anni.

Una data spartiacque per chiudere un capitolo ed aprirne un altro, sia nel 2013 che nel 2022. Forse in pochi, però, avrebbero immaginato di poter sognare la Serie B soltanto tre anni dopo, con quel Tascone (tra l’altro) ancora protagonista.

Il 24 aprile, insomma, non è solo una data: è un simbolo. È il giorno in cui il destino ha scelto di cambiare la rotta del Cerignola. E allora, che porti fortuna anche stavolta, in vista del fatidico 18 maggio, perché questo club vuole continuare a riscrivere la propria storia. Prossima fermata: playoff.

