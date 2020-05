Cerignola, 13 persone raggiunte da misura cautelare

Condividi

E’ in corso una operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, da parte degli Agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di Cerignola nei confronti di diversi soggetti orbitanti nella criminalità cerignolana.

Ai destinatari della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, è stato contestato il reato di associazione a delinquere, la commissione di reati predatori commessi in Cerignola e in Nord Italia e la cessione di sostanze stupefacenti.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso della mattinata.