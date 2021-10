BRINDISI – Serve urgentemente sangue per un cittadino della provincia di Brindisi ricoverato al Santissima Annunziata di Taranto. L’appello lanciato in serata dall’associazione “Contiamo”. Di seguito, la nota.

“Per cittadino della provincia di Brindisi ricoverato presso il presidio ospedaliero di Taranto serve urgentemente un donatore con gruppo sanguigno: A Negativo, oppure O Negativo. Il caro donatore che sarà propenso a questa urgente Donazione, sarà accompagnato presso il presidio ospedaliero di Taranto, e riaccompagnato presso il proprio domicilio. Serve tanto cuore e amore in una situazione del genere, e siamo sicuri che qualcuno di voi risponderà al vostro appello. La nostra richiesta è di carattere urgente. Coloro che sono interessati alla donazione basterà inviare nome e cognome ed il proprio recapito telefonico all’indirizzo email: contiamo.brindisi@gmail.com, o un messaggio sulla pagina Facebook: Contiamo. Verrete contattati immediatamente per stabilire i dettagli del fantastico gesto. Ringraziamo tutti coloro che vorranno aiutarci in questa impresa dalla massima urgenza”.