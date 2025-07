Cera: “Turismo pugliese a due velocità, Capitanata dimenticata”

Il consigliere regionale accusa: “La Regione investe solo dove conviene”

Il turismo pugliese cresce, ma non per tutti. È questa, in sintesi, la denuncia del consigliere regionale Napoleone Cera, che interviene con toni critici sulla distribuzione degli investimenti e delle strategie regionali nel settore turistico. I dati più recenti confermano un aumento delle presenze in quasi tutta la regione, con punte del +21% a Lecce, ma solo un +3,6% nella provincia di Foggia.

“È inaccettabile che la Capitanata continui a restare indietro mentre il resto della Puglia viene spinto da campagne promozionali, eventi e infrastrutture – afferma Cera -. I cittadini foggiani pagano le stesse tasse degli altri, ma ricevono in cambio molta meno attenzione”.

Secondo il consigliere, la Regione Puglia avrebbe deliberatamente escluso il territorio foggiano, in particolare il Gargano e i Monti Dauni, dalle principali strategie di promozione turistica. “A Foggia non arrivano eventi, investimenti né pacchetti promozionali. Le fiere internazionali e le campagne pubblicitarie mostrano solo una parte della regione. Dov’è la visibilità per Vieste, Peschici, Vico, Monte Sant’Angelo o i borghi montani?”, si chiede.

Cera definisce la situazione una “Puglia turistica a due velocità”, dove una parte del territorio cresce, mentre un’altra resta esclusa dai principali canali di valorizzazione. “San Giovanni Rotondo riesce a resistere grazie al turismo religioso, ma tutto il resto viene lasciato nell’oblio”.

Il consigliere non risparmia critiche al governo regionale di Centrosinistra, parlando di assenza di regia, ascolto e visione. “Il fallimento è evidente e non riguarda solo il turismo. Negli ultimi giorni sono emersi dati negativi anche su sanità, economia e occupazione. È ora che qualcuno dica chiaramente che il modello costruito a Bari funziona solo per chi è vicino al potere decisionale”.

Cera chiede infine una svolta politica e un cambio di passo radicale: “La provincia di Foggia ha tutte le carte in regola per essere una destinazione di punta: mare, montagna, borghi, cultura, gastronomia, ma non può farcela da sola. Serve una Regione che creda davvero in tutte le Puglie, non solo in quella che porta voti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts