30 Agosto 2025

Regionali, a destra tavoli e confronti senza sosta

Maria Teresa Carrozzo 30 Agosto 2025
centered image

 

stallo apparente ma intanto si lavora. Entro settimana una schiarita, raone non risparmia polemiche

Roberto Marti

Senatore della Repubblica

Gianni De Blasi

Consigliere Regionale Lega

Antonio Raone

Consigliere Regionale FI

 

centered image

