Centrodestra compatto a Lecce: focus su fondi di coesione, rigenerazione urbana e trasporti

Un pomeriggio di confronto e di programmazione quello che ha visto riuniti, a Lecce, i referenti provinciali e cittadini dei partiti del centrodestra insieme al sindaco Adriana Poli Bortone. Al centro dell’incontro, il bilancio delle attività amministrative in corso e la pianificazione dei prossimi interventi, soprattutto alla luce delle nuove risorse messe a disposizione dal governo nazionale, con particolare riferimento ai Fondi di coesione.

Oltre alle opportunità di finanziamento, l’attenzione si è concentrata sulle priorità per il futuro della città: tra queste, il potenziamento del sistema dei trasporti, la rigenerazione urbana e i nuovi progetti destinati a ridisegnare il volto di Lecce.

Non sono mancati riferimenti critici all’operato della Regione Puglia, con una netta denuncia dei ritardi storici dell’amministrazione guidata da Michele Emiliano, ritenuta responsabile di gravi inadempienze, specialmente nei settori della sanità e del ciclo dei rifiuti. “Una situazione di impasse – è stato sottolineato – che continua a penalizzare tutti i cittadini pugliesi.”

Ampio spazio anche alla prospettiva politica, con uno sguardo alle prossime elezioni regionali: il centrodestra leccese si presenterà con candidature forti e radicate nel territorio, pronte a rappresentare al meglio le istanze della città e della provincia.

Durante il vertice è stata ribadita con convinzione la compattezza della coalizione, nonostante i recenti equivoci nati attorno all’attività delle commissioni consiliari. I rappresentanti dei partiti hanno confermato che i lavori proseguiranno regolarmente, nel segno della continuità e della collaborazione istituzionale.

All’incontro hanno partecipato i segretari provinciali e cittadini dei principali partiti: per Forza Italia Paride Mazzotta e Alessia Ferreri; per Fratelli d’Italia Saverio Congedo e Michele Giordano; per la Lega Gianni De Blasi e Francesca Lubelli.

Un messaggio chiaro, dunque, quello lanciato dal centrodestra leccese: un fronte compatto, pronto a cogliere le opportunità offerte dal governo nazionale e a rilanciare Lecce come città di innovazione e sviluppo.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.