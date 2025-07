Centrodestra all’attacco di “Brunuzzo”: un classico senza tempo

FRANCAVILLA FONTANA – Da Castello Imperiali parte l’attacco del centrodestra all’amministrazione Denuzzo – Bruno, alle prese con le spaccature interne. Un grande classico negli ultimi due anni di politica cittadina.

Mentre a Castello Imperiali il centrodestra prometteva compattezza totale sapendo di mentire, i due assessori contrari alla cosiddetta “Delibera Bruno“ erano al fianco del sindaco Antonello Denuzzo durante “Echi di Infinito”, cerimonia di consegna di premi e diplomi in memoria di nomi importanti della storia cittadina e dello stesso Liceo Lilla. Non c’entra nulla, ma c’entra tutto.

Non basteranno le deficienze politiche e amministrative di un governo e di una maggioranza tenuta con lo scotch del discount per far apparire l’altra parte un’alternativa davvero credibile. Due anni fa si votava, ma per il centrodestra, i volti – e forse pure i voti – sono quasi gli stessi, andò male. Malissimo. I recenti guai dell’amministrazione Denuzzo – a proposito: il sindaco, nonostante l’affollata prima fila, sembra sempre più solo – sono il giusto pretesto per lanciare qualche bordata a quello strano rapporto di amore e odio che ricorda più Catullo che Moro-Berlinguer. Ah, che ricordi, il liceo classico…

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author