SALENTO- Il capogruppo consiliare di Forza Italia Puglia Paride Mazzotta interviene in merito alla prossima realizzazione di un centro raccolta in località Lido Marini, ponendo alcuni interrogativi: “Il progetto è ammesso al finanziamento, ma siamo sicuri che il Comune di Ugento abbia già proceduto agli espropri necessari per la realizzazione del centro di raccolta di rifiuti differenziati in località Lido Marini? Ho fatto richiesta di accesso agli atti nei giorni scorsi ed ho ottenuto risposta dalla Regione. Tutto sembrerebbe regolare, ma dei dubbi emergono sullo sfondo”.

Mazzotta evidenzia poi che “l’avviso regionale per la selezione degli interventi parla chiaro, bisogna allegare alla domanda la documentazione comprovante la piena disponibilità dell’area in cui verrà realizzato l’intervento oggetto della proposta progettuale, pena la revoca del contributo. Il centro, già rinominato ecomostro dalla comunità – continua il capogruppo azzurro – dovrebbe sorgere su terreni privati, che l’ente locale, quindi, è chiamato ad espropriare. E’ evidente che il Comune di Ugento avrà allegato tale documentazione per accedere ai finanziamenti, dal momento che gli uffici regionali hanno acceso il semaforo verde al progetto presentato. Eppure, su questo punto abbiamo dei dubbi, qualche mosca ci ronza nell’orecchio per sollecitarci ad andare a fondo”.

Per questo, Mazzotta chiede alla Giunta regionale di verificare se il Comune abbia effettivamente già nelle sue disponibilità i terreni e se, perciò, le procedure di esproprio siano state completate.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

