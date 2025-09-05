5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Massimo Ferrarese

Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33%

Giovanni Sebastio 5 Settembre 2025
centered image

TARANTO – È stata ufficialmente aggiudicata oggi la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo Centro Nautico nell’area dell’ex Stazione Torpediniere di Taranto, un’opera chiave nel quadro degli interventi infrastrutturali previsti in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.

A darne notizia è stato il Commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha confermato l’assegnazione dei lavori al Consorzio ITM di Milano, risultato vincitore tra i 20 operatori economici partecipanti alla gara. L’offerta del consorzio si è distinta per un ribasso del 33,00% sull’importo a base d’asta, pari a € 9.477.056,91.

Il Consorzio ITM si avvarrà per l’esecuzione dei lavori delle imprese SELI Manutenzioni Generali Srl di Monza e HANA Srl di Milano, entrambe specializzate in interventi di edilizia e manutenzione su larga scala.

Il nuovo Centro Nautico rappresenta una delle opere simbolo della trasformazione urbanistica e sportiva della città, pensata per valorizzare il legame tra Taranto e il mare, e accogliere eventi e attività legate alla nautica anche dopo i Giochi.

L’inizio dei lavori è previsto entro i prossimi mesi, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione dell’intera area metropolitana alle sfide e alle opportunità dei Giochi del Mediterraneo.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Taranto, incidente a Talsano: due giovani in ospedale in codice rosso

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Taranto, scontro tra due auto a Talsano: due feriti

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Nasce a Taranto il Centro per la giustizia riparativa

5 Settembre 2025 Redazione

Taviano, tradito dal tatuaggio: catturato latitante da 19 anni

5 Settembre 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Melfi: nel mese di ottobre la riapertura di Stadio e Piscina

5 Settembre 2025 Michael Logrippo

Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba