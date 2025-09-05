Centro Nautico di Taranto: aggiudicati i lavori con un ribasso del 33%

TARANTO – È stata ufficialmente aggiudicata oggi la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo Centro Nautico nell’area dell’ex Stazione Torpediniere di Taranto, un’opera chiave nel quadro degli interventi infrastrutturali previsti in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026.

A darne notizia è stato il Commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha confermato l’assegnazione dei lavori al Consorzio ITM di Milano, risultato vincitore tra i 20 operatori economici partecipanti alla gara. L’offerta del consorzio si è distinta per un ribasso del 33,00% sull’importo a base d’asta, pari a € 9.477.056,91.

Il Consorzio ITM si avvarrà per l’esecuzione dei lavori delle imprese SELI Manutenzioni Generali Srl di Monza e HANA Srl di Milano, entrambe specializzate in interventi di edilizia e manutenzione su larga scala.

Il nuovo Centro Nautico rappresenta una delle opere simbolo della trasformazione urbanistica e sportiva della città, pensata per valorizzare il legame tra Taranto e il mare, e accogliere eventi e attività legate alla nautica anche dopo i Giochi.

L’inizio dei lavori è previsto entro i prossimi mesi, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di preparazione dell’intera area metropolitana alle sfide e alle opportunità dei Giochi del Mediterraneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author