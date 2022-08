LAVELLO- Non avrebbe fornito una valida giustificazione un giovane di Lavello fermato per un controllo e trovato con una mazza da baseball in giro per la città.

È stato, dunque, denunciato all’autorità giudiziaria dai carabinieri di Potenza, in quanto, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, è stata trovata in possesso di un’arma impropria, ovvero una mazza da baseball, portata in luogo pubblico senza giustificato motivo.

Proseguono, quindi, le specifiche attività preventive di controllo del territorio Potentino. Si tratta di un’attività programmata nel bel mezzo della stagione estiva, a cavallo tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, periodo in cui in maniera sempre più accentuata si registrano significativi spostamenti in direzione delle numerose comunità potentine e lungo le arterie stradali.