BARLETTA – Ancora controlli antidroga nella BAT e ancora un arresto del Commissariato di Barletta. In manette un ventenne monitorato da tempo dagli agenti cittadini, che l’hanno notato nelle vie del centro mentre usciva da un portone con una bici elettrica.

Seguito per alcuni metri, il giovane è stato poi fermato e sottoposto a perquisizione personale. Rinvenuto in suo possesso un mazzo di chiavi di vecchia manifattura, che hanno aperto proprio il portone dal quale era stato visto uscire. Il ventenne, residente in tutt’altra zona della città e per questo motivo di sospetto per gli agenti, è stato condotto nello stabile aperto dalle chiavi. Qui sono state ritrovate 100 dosi di cocaina già confezionate e pronte allo smercio sul mercato nero e banconote di piccolo taglio per una somma complessiva di 455 euro.

Al termine delle perquisizioni, il responsabile è stato arrestato e condotto presso il carcere di Trani in attesa dell’udienza di convalida. I controlli restano intensi e serrati, soprattutto nelle zone del centro cittadino di Barletta e degli altri capoluoghi della BAT, in vista della movida estiva ormai partita in numerose attività commerciali.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp