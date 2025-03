Cento appuntamenti nei Municipi per il Fuori Bifest 2025

BARI – Il cinema, a Bari, non vive solo nelle sale e nei teatri: si diffonde per le strade, nelle piazze, nei negozi, nei caffè, nelle scuole, nei centri culturali e nei luoghi di aggregazione sociale. È da questa vocazione urbana e partecipativa che nasce il FuoriBif&st, la kermesse parallela al Bari International Film & Tv Festival in cui la città intera diventa un set a cielo aperto, un palcoscenico diffuso dove la creatività prende vita attraverso oltre 100 appuntamenti realizzati grazie alle proposte di operatori commerciali, culturali e sociali. Installazioni, performance, laboratori, rassegne tematiche, menu cinematografici, vetrine a tema: ogni angolo di Bari si trasforma, accogliendo il linguaggio del cinema e reinterpretandolo con l’energia e l’identità della comunità cittadina. La manifestazione è stata pensata per animare i quartieri della città prima e dopo le proiezioni cinematografiche, con grandi e piccoli eventi dedicati alla settima arte.

