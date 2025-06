Cento anni di saggezza: Andria festeggiata nonna Angela

Ha vissuto due guerre mondiali, epidemie e profondi mutamenti sociali mantenendo sempre uno spirito positivo e la capacità di insegnare

Una vita segnata dalla resilienza, dalla famiglia e da una lunga memoria storica: così si possono riassumere i primi 100 anni di Angela Lorusso, festeggiata pubblicamente da Giovanna Bruno, sindaca di Andria, che le ha rivolto un messaggio affettuoso a nome dell’intera comunità.

“Arrivare a 100 anni così, è davvero un privilegio! Auguri nonna Angela. Infiniti, dolcissimi auguri”, ha scritto la prima cittadina aggiungendo parole di profonda stima per la neo centenaria. “La nostra centenaria racconta, racconta, racconta. Tra ricordi e ‘non ricordi’, ha tanto da condividere. Ricorda spesso suo padre, morto quando lei aveva solo 7 anni, e la sua esperienza durante la guerra. Dice che si ammalò di cuore per il dolore: fu ricoverato in un ospedale militare. Sono davvero una miniera preziosa i nostri centenari”.

Angela Lorusso è la terza di quattro figli. Rimasta orfana di padre in tenera età, ha dedicato la sua giovinezza al lavoro domestico e agricolo, imparando mestieri come l’uncinetto e la maglia. Nel 1949 ha sposato Giovanni, con il quale ha condiviso un lungo matrimonio fino alla scomparsa di lui, nel 2010. La loro unione ha attraversato decenni di cambiamenti, sfide e momenti di gioia, rappresentando una testimonianza di amore duraturo.

Oggi nonna Angela è madre di quattro figli (Maria, Enza, Francesco e Nicola) ed è circondata dall’affetto di 10 nipoti e 15 pronipoti. Ha vissuto due guerre mondiali, epidemie e profondi mutamenti sociali, mantenendo sempre uno spirito positivo e la capacità di insegnare, attraverso l’esempio, l’importanza della pazienza e dell’amore.

“Grazie alla famiglia tutta per l’amorevole cura di nonna Angela – ha concluso la sindaca Bruno -. La sua presenza è un tesoro inestimabile per tutti loro”. Un compleanno che è molto più di una ricorrenza: è la celebrazione di un secolo di vita vissuta con dignità, sacrificio e tanta umanità.

