Cellulare alla guida prima causa di ritiro della patente

ROMA – L’uso del cellulare al volante resta la principale causa di ritiro della patente in Italia. Nei primi tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, su 17.607 patenti ritirate, ben 8.912 (pari al 50,6%) sono state sospese per l’uso dello smartphone alla guida. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Incidenti e vittime in calo

Dai dati diffusi da Polizia Stradale e Carabinieri emerge un calo del 5,5% degli incidenti stradali tra il 14 dicembre 2024 e il 13 marzo 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vittime sono diminuite del 20,4%, con 61 morti in meno in tre mesi, mentre i feriti sono calati dell’8,8%.

I controlli con l’etilometro hanno interessato 203.753 conducenti: l’1,7% è risultato positivo per guida in stato d’ebbrezza, mentre lo 0,2% ha subito sanzioni per assunzione di sostanze stupefacenti.

