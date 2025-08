Cellino San Marco: si scontra con auto, muore ciclista 63enne

Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 63 anni nel Brindisino. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 1 agosto lungo la provinciale che collega Cellino San Marco a San Pietro Vernotico.

Secondo una prima ricostruzione, il 63enne era in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con un’auto in transito. L’impatto è stato particolarmente violento e nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’automobilista, visibilmente sotto choc, è stato a sua volta soccorso e affidato alle cure dei sanitari.

